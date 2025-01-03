Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін

Опубліковано


Президент та перша леді дали спільне інтерв’ю для телемаратону

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Перша леді запевнила, що підтримає будь-який вибір свого чоловіка стосовно участі у виборах

Президент Володимир Зеленський ухвалюватиме рішення про балотування на другий президентський термін залежно від того, як закінчиться війна з Росією. Про це глава держави заявив в інтерв’ю, яке вони разом із першою леді Оленою Зеленською дали українським журналістам в етері телемарафону.

На запитання, чи готовий Зеленський до другого терміну, він заявив, що поки що це не є його ціллю.

«Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу – напевно тоді буду дивитись на це більш позитивно. Для мене це не є фокусом на сьогодні. Не є для мене сьогоднішньою ціллю», – відповів президент.

Водночас Олена Зеленська на запитання про гіпотетичний другий президентський термін її чоловіка запевнила, що підтримає будь-яке його рішення.

«Я, як дружина, повинна підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи не популярне – це вже друге питання. Мені здається, другий раз це вже не так страшно, як перший. Тому звичайно, я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя – це виснажливий період, найскладніший період у нашому житті. І звісно, найстрашніший період був, коли почалася війна. З цього боку я міркую так: якщо почалися вибори, це означає, що війна, загалом, гаряча фаза закінчилася, і це вже позитивний знак… І там будь-який вибір я підтримаю», – зазначила перша леді.

Пов'язані новини

Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Заява МЗС щодо подій у Сирії

  • 8 Грудня, 2024
  • 0

Україна готова відновити відносини з Сирією у майбутньому фото з відкритих джерел Україна готова відновити відносини з Сирією Міністерство закордонних справ України висловило готовність прокласти […]

У Чехії може відкритися представництво Міністерства єдності – Зеленський

  • 20 Грудня, 2024
  • 0

Президент України Володимир Зеленський провів відеорозмову з Президентом Чехії Петром Павелом фото: Офіс президента Зеленський обговорив з президентом Чехії оборонні потреби України Володимир Зеленський обговорив […]

Підсанкційний болгарський політик Олександр Манолєв

Журналісти видання EUReporter знайшли докази, що родина колишнього заступника міністра економіки Болгарії Олександра Манолєв, на якого США у 2021-ому році наклали санкції за значну […]