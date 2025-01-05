Росія змістила увагу з захоплення Покровська на просування до кордонів Дніпропетровської області — ISW

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ІSW), опублікованому у суботу, 4 січня.

За даними, які Zrada Today отримали від українського військового оглядача Костянтина Машовця, російське військове командування перекидає підрозділи зі сходу від Покровська на південь і південний захід від міста. Зокрема, елементи 433-го мотострілецького полку та елементи 55-ї мотострілецької бригади наступають у напрямку Котлиного, щоб перерізати дорогу Т-04−06 Покровськ — Межова

Машовець також заявив, що елементи 90-ї танкової дивізії зосереджені на південь від Покровська, а елементи 80-го і 239-го танкових полків і 228-го мотострілецького полку РФ наступають уздовж лінії Нововасилівка — Новоєлізаветівка в напрямку Успенівки і Надіївки Донецької області.

Крім того, за даними аналітиків, російські війська нещодавно просунулися на північ від Новогродівки і вздовж траси Т-05−15 Покровськ — Новотроїцьке на північний схід від селища Шевченко.

Російські військкори писали, що нібито російські війська просунулися до Звірового, на північний захід від Воздвиженки, на північ від Вовкового та в напрямку Надіївки, але ISW не отримала підтвердження цим заявам.

2 і 3 січня російські війська вели наступальні операції в районі самого Покровська, на схід від Покровська в районі Водяного Другого, Баранівки, Миролюбівки і Променя, в районі Лисівки, в районі Даченського, Шевченка, Зеленого і Нового Труду та в районі Піщаного, Звірового, Солоного, Котлиного, Успенівки і Нововасилівки.

Зазначається, що з боку країни-агресорки на Покровському напрямку наразі діють підрозділи російського загону спецпризначенців Вега (24-та бригада спецпризначенців Головного управління Генерального штабу РФ).

ISW також зазначає, що окупанти нещодавно просунулися поблизу Курахового. Машовець заявив, що українські сили, ймовірно, нещодавно повністю відійшли від Курахівської ТЕС на захід від Курахового і що російські війська захопили Шевченко. Російські військкори також стверджували, що окупанти нібито захопили Слов’янку, що знаходиться на північний захід від Курахового, але ISW не змогла підтвердити цю заяву.

За даними аналітиків, російські війська також просунулися на північний захід від Вугледара — в полях на південь від селища Розлив — та продовжували наступальні операції на північний захід від міста в районі Янтарного, Костянтинополя та Костянтинопольського 2 і 3 січня.

Крім того, росіяни продовжують наступ біля Великої Новосілки, але не досягли там жодних підтверджених успіхів.

3 січня російський військкор стверджував, що українські війська періодично проводять контратаки біля Великої Новосілки, а речник однієї з бригад Сил оборони, що діє на Времівському напрямку, повідомив, що російські сили в основному зосереджені на руйнуванні українських наземних ліній зв’язку, які забезпечують постачання у напрямку Курахового та Великої Новосілки. Він додав, що невеликі російські піхотні групи входять у спірні сірі зони, щоб спробувати просунутися до українських позицій.