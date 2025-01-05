«Це саботаж, потрібен трибунал». Український розвідник розповів про фортифікації на Покровському напрямку

Військовий розвідник із позивним Пілігрим в інтерв’ю Radio NV назвав ситуацію з фортифікаціями на Покровському напрямку «саботажем».

Про це повідомляє Zrada.Today

«Я вважаю, що це саботаж. Я схильний у тому напрямку [думати, що потрібно робити], як у Другу світову: трійка, трибунал, в’язниця, не буду говорити про якісь інші недемократичні речі. Є військова адміністрація, яка відповідає за це все. На Покровському напрямку ми перебували в одному місці, так би мовити, були нормальні бліндажі й окопи. Поруч були окопи по пояс і вони тягнулися точно 2,5 кілометра», — розповів Пілігрим в ефірі Radio NV.

Український розвідник висловив впевненість у тому, що гроші на побудову цих фортифікацій «списали», а також нагадав про відео, на якому видно, як у Мирнограді «валяються зуби дракона, просто на купі».

«Ті позиції, які дуже класно обладнані, ми чомусь здаємо їх. А ті позиції, які не обладнані, ворог проходить майже як на параді. це не нормально. Я б хотів, щоб влада це контролювала, насамперед, військові адміністрації… Місцеві ради мають за це відповідати. Не буду говорити, що вони в долі, не хочу про це думати, але я вважаю, що тут потрібно розбиратися», — заявив Пілігрим.

Він додав, що нардепка Мар’яна Безугла, яка писала про неготовність фортифікацій, мала рацію.

«Ми були здивовані, що почали її хейтити і казати, що вона ненормальна дурепа. Вона має рацію, тому що про це говорили дуже багато. Ми про це говорили, всі говорили. Результат ми бачимо. Можна було б сказати, що це брехня, якби в цих окопах особовий склад тримав оборону. Але ворог пройшов, заглибився на десятки кілометрів у глибину від цих позицій, і зараз перевірити, хто і що зробив, уже неможливо. Гроші вже втрачені кудись», — сказав український розвідник.

Проблеми з будівництвом фортифікацій в Україні – що відомо

13 грудня заступник начальника інженерних військ командування Сил підтримки Володимир Гусар спростовував проблеми з будівництвом фортифікацій.

За його словами, військові частини та підрозділи, які перебувають на передовій і здійснюють будівництво фортифікацій, забезпечені всіма необхідними матеріалами. Він також зазначив, що фортифікації будуються і на інших рубежах