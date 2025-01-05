Зеленський висловився про другий термін президентства

Лекс Фрідман (справа) і Володимир Зеленський
фото: Lex Fridman/X
Глава держави пояснив, від чого залежатиме його рішення щодо другого президентського терміну
Говорити про вибори до завершення війни недоцільно. Про це заявив президент Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.
Зеленський назвав «складним питанням» те, чи він піде на другий термін президентства.
«Чи піду я на другий термін? Це залежить від того, як закінчиться війна та від людей. Насамперед – від моєї родини», – зауважив глава держави.
За його словами, говорити про вибори до завершення війни «недоцільно».
Чи піду я на другий термін? Це залежить від того, як закінчиться ця війна, і від людей. Насамперед, від моєї сім’ї, – Зеленський. pic.twitter.com/GeXyLBrB9v
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 5, 2025
Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.
Крім того, Зеленський назвав Путіна мамонтом і пояснив, що розмовляти з російським диктатором неможливо, оскільки він за своєю суттю «глуха людина».
До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв’ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.
Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав’єр Мілей.
Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».
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