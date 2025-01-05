Зеленський висловився про другий термін президентства

Глава держави пояснив, від чого залежатиме його рішення щодо другого президентського терміну

Говорити про вибори до завершення війни недоцільно. Про це заявив президент Володимир Зеленський у подкасті з Лексом Фрідманом, який опублікував Офіс президента.

Зеленський назвав «складним питанням» те, чи він піде на другий термін президентства.

«Чи піду я на другий термін? Це залежить від того, як закінчиться війна та від людей. Насамперед – від моєї родини», – зауважив глава держави.

За його словами, говорити про вибори до завершення війни «недоцільно».

Чи піду я на другий термін? Це залежить від того, як закінчиться ця війна, і від людей. Насамперед, від моєї сім’ї, – Зеленський. pic.twitter.com/GeXyLBrB9v — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 5, 2025

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

Крім того, Зеленський назвав Путіна мамонтом і пояснив, що розмовляти з російським диктатором неможливо, оскільки він за своєю суттю «глуха людина».

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв’ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав’єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».