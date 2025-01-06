Президент вніс зміни до Положення про Генштаб ЗСУ

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Генеральний штаб Збройних сил України. Текст відповідного указу з’явився на сайті президента України.

Документ передбачає внесення зміни до пункту п’ятого Положення, виклавши підпункт п’ятm в такій редакції:

«5) забезпечувати самопредставництво Генерального штабу в судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому числі через посадових (службових) осіб структурного підрозділу Генерального штабу, на який покладено здійснення самопредставництва Генерального штабу в судах, а також забезпечувати представництво Генерального штабу в судах та інших органах через представників;».

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.



Генеральний штаб Збройних Сил України – головний орган військового управління з планування оборони держави, стратегічного планування застосування Збройних Сил України та визначених сил і засобів інших складових сил оборони, координації і контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та силами оборони у межах, визначених законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Генеральний штаб є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Нагадаємо, за п’ять років роботи Верховної Ради дев’ятого скликання президент України Володимир Зеленський користувався правом вето 46 разів. Найчастіше Зеленський ветував законопроєкти, що вносили зміни в правову політику та галузевий розвиток. Зазначається, що у 70% випадків пропозиції президента були підтримані Верховною Радою. Решта ж поки чекають на розгляд.

Найчастіше Зеленський ветував законопроєкти, що вносили зміни в правову політику та галузевий розвиток, а найменше – законопроєкти, які пропонували зміни у сферах безпеки й оборони та державного будівництва.