СБУ ЗАЙМЕТЬСЯ ВІКТОРОМ ПОЛІЩУКОМ

Українці, котрі уважно слідкують за соціально-політичнім життя в Україні дуже добро знають корупційні скандали навколо ТРЦ «Гулівер», що ретельно розслідувані та розплутані вітчизняними поважними журналістами.

Про це повідомляє видання Газета Патріот.

Свого часу і голова Союзу воїнів-добровольців (далі СВД) Євгеній Кузнєцов прокоментував інформацію щодо розкрадання коштів та російські зв’язки сумнівного володільця «Гуліверу» Віктора Поліщука.

Віктор Поліщук, власник нещодавно арештованого «Гуліверу», вивів понад 540 мільйонів гривень через фіктивні компанії. Про це пишуть ЗМІ. Як зазначається, проти фірми Поліщука вже є кримінальна справа за ухилення від податків на суму понад 145 мільйонів гривень. Проте доведено, що тільки під час полномасштабного вторгнення Поліщук вивів на фірми, що мають ознаки фіктивних, ще півмільярда. Ба більше. Якщо ви не знали «Гулівер» Віктора Поліщука побудований на гроші держбанків і, як з’ясували журналісти «Радіо Свобода» по цьому кредиту він нічого не платить. А ще він має зв’язок з росією. Здається, що перед тим, як підвищувати податки простим українцям, треба розібратися з такими ось ухилянтами. Хай оновить свої данні хоча б у податковій. – написав тоді пан Кузнєцов у своєму ТГ-каналі.

Євгеній Кузнєцов, голова Союзу воїнів-добровольців

Невідомо з яких причин, а можливо побоюючись впливу СВД на активних членів суспільства, саме пана Кузнєцова гуліверівськими податковими ухилянтами було обрано, мішенню для брудних наклепів та відверто вигаданих побрехеньок. Непоскупилися і на кампанію з обливання помиями, до котрої долучили, навидь УНІАН. Але, СВД – це організація, що роками бореться із наркомафією, казнокрадами та корупцією. Такими ганебними методами, їх не залякати, а лише мотивувати на більш безкомпромісну боротьбу.

Ретельно вивчивши діяльність Віктора Поліщука СВД знайшли достатньо матеріалу щоб звернутися до РНБО з питанням введення персональних санкції проти вказаного нечистоплотного гешефтмахера. Вивчивши відкритого листа СВД у апараті РНБО вирішили направити матеріали до СБУ для комплексного опрацювання.

Браття і сестри во Хресті і по зброї! Продовжуємо нашу роботу по виведенню на чисту воду промосковських бариг та нахабних хапуг! Отримали відповідь від РНБО на відкрите звернення Союзу воїнів-добровольців. Наш відкритий лист та додані матеріали направлено до СБУ для формування пропозицій по персональним санкціям щодо Віктора Поліщука (ТРЦ «Гулівер»)! Будемо контролювати це питання та вимагати від СБУ оперативної реакції! – написав у своєму ТГ-каналі Союз воїнів-добровольців, додавши копію листа з РНБО.

Євгеній Кузнєцов

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