Скандальна заява ООН на захист УПЦ МП. Соратник президента пояснив, як реагувати Україні

Потураєв наголосив, що усі ці рухи не змінять ані українську позицію, ані позицію найближчих друзів України з Європарламенту та Ради Європи

«Управління Верховного комісара ООН з прав людини часто робить виключно політичні висновки»

Народний депутат від «Слуги народу», керівник комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що Україні не варто звертати багато уваги на заяву Організації обʼєднаних націй щодо захисту Московської церкви. У коментарі «Главкому» він пояснив, що це вже не перша суперечлива заява організації.

Так, 31 грудня, ООН оприлюднила чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні. У ній Верховного комісара стурбувала заборона Російської православної церкви на території України, яка може призвести до ліквідації Української православної церкви (МП).

МЗС України вже відреагувало на таку доповідь, однак, на думку Потураєва, проводити особливі контрзаходи не потрібно.

«Вважаю, що не треба звертати уваги. Але коли запрацює наш новий посол в ООН, проводити нашу лінію так само, як і її чудово проводив попередній представник Сергій Кислиця. Треба буде не випускати цього питання з фокусу уваги і де тільки можливо нагадувати про злочини Росії, які повністю підтримуються і навіть інспіруються так званою РПЦ», – наголосив депутат.

Водночас певні наслідки від такої доповіді Верховного комісара все ж будуть. За словами нардепа, тепер росіяни зможуть посилатися на цю позицію ООН – «розмахувати нею всюди і кричати, що в Україні утискаються права людей, права вірян».

«Вони (лобісти РПЦ в ООН, – «Главком») можуть, використовуючи цю заяву, спробувати підготувати резолюцію через Радбез ООН. Звісно, там не буде голосів або буде накладено вето з боку тих, хто розуміє цю небезпеку. Можуть на Генасамблею щось таке підготувати і теж спробувати проштовхнути. Там нам буде навіть простіше, бо дуже багато країн вже все зрозуміли і про Росію, і про так звану РПЦ», – пояснив Потураєв.

Також депутат пригадав, що ООН «раніше й ХАМАС підтримувала», тому треба до цього просто ставитися спокійно.

«Управління Верховного комісара ООН з прав людини часто робить виключно політичні висновки – вони засуджували ту ж операцію Ізраїлю проти нелюдів з ХАМАС. Тобто як працює це управління – відомо. Через ООН в 2022-2023 роках вже намагалися проштовхнути заяви про те, що в Україні в нелюдських умовах перебувають полонені. Але всі ці ідеї розвалювалося, бо нам же є що показати у відповідь. Тобто все це купірувалося ще на ранніх стадіях зусиллями нашого представництва ООН та МЗС. Не все ж треба тягнути в медіа, і не вся боротьба є публічною. А тут причепилися до закону, причому, не розібравшись, проштовхнули цю сумнозвісну заяву, коли закон навіть не запрацював», – пояснив депутат.

Потураєв підсумував, що усі ці рухи не змінять ані українську позицію, ані позицію найближчих друзів України з Європарламенту та Ради Європи, які «розуміють всі небезпеки, які йдуть від цієї так званої церкви».

Нагадаємо, на початку 2025 року ООН розкритикувала Україну за нібито відсутність «достатнього обґрунтування» розпуску релігійних організацій, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара з прав людини.

ООН зауважила, що заборона УПЦ МП «порушує міжнародні стандарти», адже, як йдеться у доповіді, «національна безпека не є достатньою підставою для обмеження релігійної свободи за міжнародними договорами».

Як відомо, влітку 2024 року Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП. Також відомо, як голосувалинардепи.