Стало відомо, які закони найчастіше ветував Зеленський за час президентства

Конституція дозволяє президенту накласти вето на закон, якщо документ має недоліки у своєму тексті

За п’ять років роботи Верховної Ради дев’ятого скликання президент України Володимир Зеленський користувався правом вето 46 разів. Найчастіше Зеленський ветував законопроєкти, що вносили зміни в правову політику та галузевий розвиток. Про це йдеться в дослідженні «Чесно» за підсумками п’яти років роботи Ради дев’ятого скликання.

Зазначається, що у 70% випадків пропозиції президента були підтримані Верховною Радою. Решта ж поки чекають на розгляд.

Конституція дозволяє президенту накласти вето на закон, якщо документ має недоліки у своєму тексті. На це глава держави має 15 днів після надходження законопроєкту йому на підпис. Після цього документ повертається в парламент і депутати повинні проголосувати за запропоновані зміни від президента в тексті майбутнього закону.

Наприклад, Володимир Зеленський ветував ухвалений парламентом законопроєкт, що дозволяє звільнення працівників за приховування своїх контактів із людьми на тимчасово окупованих Росією територіях.

Також Зеленський ветував євроінтеграційний законопроєкт щодо декларування статків чиновниками, бо він залишав реєстр закритим під час повномасштабної війни, що, на думку президента, було неприйнятно на той момент.

Найчастіше Зеленський ветував законопроєкти, що вносили зміни в правову політику та галузевий розвиток, а найменше – законопроєкти, які пропонували зміни у сферах безпеки й оборони та державного будівництва.

Якщо нардепи бажають подолати вето президента, то вони мають зібрати 300+ голосів. Такий прецедент стався лише раз у цьому скликанні — у перші дні роботи дев’ятого скликання Ради під час ухвалення закону про тимчасові слідчі та спеціальні комісії Верховної Ради України, який передбачав процедуру імпічменту президента.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік. Він зазначив, що обмеження щодо електронного декларування є неприйнятними. «Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати», – написав Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про е-декларування, який залишає реєстри закритими ще на рік. Про це він повідомив у Telegram.