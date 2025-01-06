В Івано-Франківську троє чоловіків побили військового

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В Івано-Франківську затримали трьох чоловіків, які побили військового. Про це повідомила пресслужба обласної поліції в четвер, 12 вересня

Джерела Zrada Today зазначають, що конфлікт побачили випадкові свідки, один з яких і звернувся в поліцію. Та надав відео.

Поліцейські опитали свідків, встановили потерпілого. 40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська, знайшли за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували численні забої голови та тіла.

Також під час сутички постраждав випадковий перехожий, який намагався заступитись за військового. Його з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.

Поліцейські встановили особи нападників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської громади – їм 26, 21 та 17 років. Відомо, що 26-річний чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин

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