Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався

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Зеленський: Ми не заробляли на війні і били по руках тих, хто намагався

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