Олександр Свіщов підбив підсумки 2024 року для водного поло

Президент ФВПУ Олександр Свіщов підбив підсумки року та закликав до нових перемог у 2025-му

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов звернувся до вотерполістів і всіх українців із привітаннями з нагоди Нового року та Різдва Христового. Він наголосив, що 2024 рік був важким як для держави, так і для водного поло, але федерація зробила все можливе для розвитку цього виду спорту.

«Ми виступили на багатьох міжнародних змаганнях. Можливо, результати ще не такі, як би хотілося, але я впевнений, що у 2025 році нас чекають нові перемоги», – зазначив Свіщов.

Також він подякував захисникам України та закликав продовжувати підтримувати Збройні сили України, наголосивши на важливості віри у спільну перемогу.

Привітання від спортсменів

Як повідомляє Zrada.Live, гравці національної збірної України також висловили свої побажання.

Чінгіз Агаджанов подякував за підтримку водного поло у складний час і побажав професійних здобутків та натхнення у 2025 році.

Олександр Дядюра, капітан збірної, наголосив на пріоритеті дитячого водного поло: «Бажаю всім спортсменам ставити цілі та наполегливо працювати для їх досягнення. Разом ми наближаємо нашу спільну перемогу».

Гравчиня збірної Анастасія Зленко побажала миру та подальшого розвитку водного поло в Україні, особливо на Донеччині та в Краматорську: «Нехай у 2025 році гімн України все частіше звучить на міжнародній арені після переможних матчів!».

Роман Грищук відзначив стійкість українців у найважчі часи та висловив бажання відновити водне поло у всіх регіонах України, зокрема в Маріуполі, Одесі та Краматорську.

Стратегічний розвиток водного поло

Олександр Свіщов наголосив на важливості створення дорожньої карти розвитку водного поло в Україні в новому 2025 році. На позачерговій конференції у Львові визначили пріоритети розвитку дитячо-юнацького спорту та залучення нових талантів.

«Ми повинні працювати над системним розвитком водного поло, щоб кожен фахівець долучився до цієї справи», – зазначив президент ФВПУ.

У 2024 році Олександр Юрійович Свіщов отримав низку відзнак, зокрема «30 років Незалежності України» за розвиток спортивного потенціалу та нагороду Міністерства оборони за волонтерську підтримку ЗСУ.

«Нехай 2025 рік принесе більше світла, радості й тепла, а віра в нашу силу та перемогу супроводжує кожного з нас. Слава Україні!», – підсумував президент Федерації водного поло України.

Президент ФВПУ Александр Свищев подвел итоги года и призвал к новым победам в 2025-м

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев обратился к вотерполистам и всем украинцам с поздравлениями по случаю Нового года и Рождества Христова. Он отметил, что 2024 год был тяжелым как для государства, так и для водного поло, но федерация сделала все возможное для развития этого вида спорта.

«Мы выступили на многих международных соревнованиях. Возможно, результаты еще не такие, как бы хотелось, но я уверен, что в 2025 году нас ждут новые победы», – отметил Свищев.

Также он поблагодарил защитников Украины и призвал продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины, подчеркнув важность веры в общую победу.

Поздравления от спортсменов

Игроки национальной сборной Украины также высказали свои пожелания.

Чингиз Агаджанов поблагодарил за поддержку водного поло в сложное время и пожелал профессиональных достижений и вдохновения в 2025 году.

Александр Дядюра, капитан сборной, отметил приоритет детского водного поло: «Желаю всем спортсменам ставить цели и упорно работать для их достижения. Вместе мы приближаем нашу общую победу».

Игрок сборной Анастасия Зленко пожелала мира и дальнейшего развития водного поло в Украине, особенно в Донецкой области и в Краматорске: «Пусть в 2025 году гимн Украины все чаще звучит на международной арене после победных матчей!».

Роман Грищук отметил стойкость украинцев в самые тяжелые времена и выразил желание восстановить водное поло во всех регионах Украины, в частности в Мариуполе, Одессе и Краматорске.

Стратегическое развитие водного поло

Александр Свищев отметил важность создания дорожной карты развития водного поло в Украине в новом 2025 году. На внеочередной конференции во Львове определили приоритеты развития детско-юношеского спорта и привлечения новых талантов.

«Мы должны работать над системным развитием водного поло, чтобы каждый специалист присоединился к этому делу», – отметил президент ФВПУ.

В 2024 году Александр Юрьевич Свищев получил ряд наград, в частности «30 лет Независимости Украины» за развитие спортивного потенциала и награду Министерства обороны за волонтерскую поддержку ВСУ.

«Пусть 2025 год принесет больше света, радости и тепла, а вера в нашу силу и победу сопровождает каждого из нас. Слава Украине!», – подытожил президент Федерации водного поло Украины.