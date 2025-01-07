Подоляк прокоментував перенесення візиту спецпредставника Трампа до Києва

Подоляк вважає, що в перехідній адміністрації Трампа є глибинне розуміння того, що треба шукати інструменти суттєвого впливу на РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав перенесення візиту обраного Дональдом Трампом спецпредставника з питань Росії і України Кіта Келлога до Києва «позитивним сигналом».

За його словами, це свідчить про те, що в перехідній адміністрації Трампа занурюються в інформацію, яку надають розвідки, аналітичні центри і «більш рельєфно уявляють, що це за війна, які можуть бути рішення, які рішення можуть справді бути реалізовані».

«Це позитивний сигнал абсолютно, тому що він говорить про те, що в перехідній адміністрації пана Трампа є вже глибинне розуміння природи цієї війни, глибинне розуміння мотивів РФ, глибинне розуміння того, що Росію попросити про щось, і вона буде адекватно реагувати, – неможливо, і що треба дійсно шукати інструменти суттєвого впливу на Російську Федерацію», – сказав Подоляк в ефірі телемарафону 7 січня.

Нагадаємо, спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планував відвідати Київ на початку січня, де мав зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планував летіти до Москви.

Згодом стало відомо, що спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня. Його команда також готувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі. Ця поїздка мала б стати першим візитом нових чиновників адміністрації Трампа до Києва після виборів 5 листопада.

До слова, спецпредставник США з питань України зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Раніше Кіт Келлог заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».

Міністр закордонних справ України підтвердив перенесення візиту спецпредставника Трампа по Україні Кіта Келлога. Про це він заявив під час пресконференції. Міністр наголосив, що перші візити відбудуться після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.