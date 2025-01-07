Умєров призначив Кубракова своїм радником

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фото з відкритих джерел

Кубраков має допомогти вдосконалити систему постачання та логістики у Збройних силах України

Міністр оборони Рустем Умєров призначив колишнього міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Про це глава оборонного відомства повідомив у своїх соцмережах.

«Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника «Укравтодору» є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України. Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності», – зазначив він.

Нагадаємо, у травні минулого року парламент відправив у відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем’єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці. Тоді ж Кубраков заявив, що дане рішення з ним не ніхто напередодні не обговорював, ні керівництво фракції та очільник уряду.

Вже у вересні Верховна Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.

До слова, Кабінет міністрів України призначив колишнього керівника Київської ОВА Руслана Кравченка на посаду голови Державної податкової служби, а екскерівника Полтавської ОДА Філіпа Проніна – головою Державної служби фінансового моніторингу.

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