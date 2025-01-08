Дипломатка пояснила, чому Мексика не допомагає Україні зброєю

«Мексика вважає, що зброя для України призведе до ескалації війни Росії проти України»

У перші дні повномасштабного вторгнення Україна звернулася до Мексики з проханням надати зброю. Однак отримала відмову, адже мексиканська сторона вважає, що більше зброї призведе до ескалації. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України у Мексиці Оксана Драмарецька.

«У перші дні вторгнення наш парламент звернувся до мексиканської сторони з проханням надати зброю. Але ми отримали негативну відповідь, адже Мексика вважає, що більше зброї призведе до ескалації конфлікту», – сказала дипломатка.

Водночас, як стверджує Драмарецька, мексиканський уряд допоміг тим, що розгорнув у місті Тіхуана (на кордоні зі США), а пізніше у Мехіко великі наметові містечка для українських біженців, які хотіли потрапити транзитом до США. Дипломатка зауважує, що десь 25 тис. українців потрапили до США транзитом через Мексику у період між березнем-червнем 2022 року:

«Мексиканські урядовці забезпечити ці табори усім необхідним – від триразового гарячого харчування, медобслуговування до Starlink для зв’язку».

Оксана Драмарецька розповіла, що у 2022 році Україна отримала від мексиканських фермерів насіння: «Пізніше того ж року ми отримали від мексиканських фермерів велику партію необхідного нам насіння (зернові та овочеві культури), яке було доставлене для потреб сільгоспвиробників Одещини. Низка великих мексиканських компаній зробили внески для потреб України. З 2022 року у цій країні пройшли протезування дев’ятеро українських поранених військовослужбовців».

Також Оксана Драмарецька пригадала, що у перший день великої війни відбувся спільний демарш разом з послами країн ЄС, США, Канади, Австралії. У результаті тодішній міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрарда оприлюднив своє відеозвернення із засудженням російської агресії:

«Були зустрічі з різними представниками мексиканського Конгресу. У перші дні війни мене прийняв Голова комітету із закордонних справ Сенату Мексики. У приватних бесідах люди висловлювали те, що думали. Мексиканські політики все прекрасно розуміють. Нагадаю, що мексиканське посольство залишалося діючим у Києві після початку вторгнення. Вся інформація у тутешніх політиків про події була».

Нагадаємо, що колишній президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор у 2022 році назвав вторгнення Росії в Україну неприйнятним.