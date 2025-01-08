Тищенко заявив, що припиняє боротьбу з кол-центрами

Нардеп наголосив, що питання боротьби з кол-центрами є «перегорнутою сторінкою» в його житті

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що більше не боротиметься з кол-центрами. Про це стало відомо з трансляції нардепа Олексія Гончаренка.

За словами парламентаря, він повністю переглянув свою позицію та наголосив, що «сторінка перегорнута».

«Перегортаю сторінку, я зрозумів, що ця боротьба нікому не потрібна. Я виконую лише свої парламентські обов’язки», – сказав нардеп.

Як зазначив Тищенко, боротьба з кол-центрами відбувалася лише «за зверненням виборців».

Нардеп Тищенко несподівано прийшов у Раду і заявив, що припиняє боротися з кол-центрами 📹oleksiihoncharenko pic.twitter.com/BMp1JDJwkY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

Як відомо, народний депутат України Микола Тищенко неодноразово опинився в центрі скандалів, пов’язаних з діяльністю кол-центрів. Так, наприкінці липня Тищенко заявив, що у Києві виявили кол-центр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових і ППО. На своїй сторінці у Facebook нардеп оприлюднив відео перевірки цього приміщення. За його словами, в офісі кол-центру знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема «Газпрому», Центробанку, «Газпром інвест» та «Московської біржі».

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко несподівано з’явився на засідання Верховної Ради. Примітно, що він не прийшов на суд у власній справі про побиття колишнього бійця спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазохи через начебто проблеми зі здоров’ям.

Прокурор повідомив, що Тищенко о четвертій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і начебто стало причиною його відсутності у суді.

Зауважимо, що 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.