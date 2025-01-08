У Києві розікрали понад 6 млн на закупівлях для "швидких": під підозрою комунальник і 4 спільників

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У Києві розікрали понад 6 млн на закупівлях для “швидких”: під підозрою комунальник і 4 спільників

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