У Раді зареєстровано законопроєкт про заборону транзиту російської нафти

Трубопровід «Дружба» є одним з основних маршрутів постачання нафти до країн Центральної Європи

Згідно з контрактом, транзит російської нафти через територію України триватиме до кінця 2029 року

Парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Наразі тексту законопроєкту немає. Його ініціаторами стали 18 народних депутатів «Європейської солідарності», зокрема й Петро Порошенко.

Парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380 скріншот

Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом «Дружба» до Європи. Чинний контракт передбачає строк дії до кінця 2029 року.

Нагадаємо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу. Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу – пів мільярда євро на рік.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна поставила Європейський Союз у «скрутне економічне становище», припинивши транзит російського газу.

До слова, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров’ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою.