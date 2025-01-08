Україна вийшла зі ще однієї непотрібної угоди з державами СНД

Угода, яку скасував уряд, давала деякі привілеї іноземним ветеранам війни, яка скінчилася 80 років тому

Кабінет міністрів схвалив рішення про вихід України з угоди в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД), яка передбачала відвідування військових поховань і пам’ятників ветеранами Великої Вітчизняної війни. Про це йдеться у постанові Кабміну.

Як зазначається, угода, яку було підписано 18 жовтня 1996 року в Москві, дозволяла ветеранам Великої Вітчизняної війни та громадянам, прирівняним до них, відвідувати військові поховання і пам’ятники на території держав-учасниць СНД.

Так, в угоді за 1996 рік йшлося, що сторона, яка направляє групу ветеранів, має оплатити їх проїзд до місця перебування військових поховань і військових пам’ятників, проживання, харчування і транспортне обслуговування. Водночас і приймаюча сторона мала організувати зустріч, харчування, транспортне обслуговування і медичне забезпечення ветеранів, які прибували для відвідування військових поховань.

В угоді також зазначалося й про медичне забезпечення ветеранів під час таких поїздок.

Нагадаємо, минулого року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вихід України ще з трьох міжнародних угод із державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав. Так, уряд під час засідання ухвалив рішення про вихід України з Угоди про принципи та порядок виконання військових перевезень. Дана угода була вчинена 15 травня 1992 в столиці Узбекистану місті Ташкент.

До слова, депутати Верховної Ради у травні 2022 року ухвалили постанову «Про вихід Верховної Ради України з угоди про Міжпарламентську асамблею держав-учасниць Співдружності незалежних держав». Рішення підтримали 280 нардепів.