Зеленський та емір Катару обговорили повернення українських дітей, яких викрала Росія

Опубліковано


Зеленський подякував Катару за його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія

фото: Офіс президента України

Зеленський та шейх Тамім бін Хамад Аль Тані домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених Росією

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, восьмого січня, провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це очільник держави повідомив у Telegram

За словами Зеленського, він висловив вдячність за участь Катару в Саміті миру та високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія. Також Катар надав дітям необхідну медичну та психологічну допомогу.

Президент України та емір Катару домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, викрадених РФ.

Також лідери обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії. Президент України запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії.

Пов'язані новини

Президент відзначив воїнів нагородами у День десантно-штурмових військ

Президент відзначив десантників державними нагородами фото: president.gov.ua/Офіс президента Зеленський наголосив, що Десантно-штурмові війська бʼються на найскладніших напрямках Президент Володимир Зеленський у День десантно-штурмових військ зустрівся […]

Міненерго повідомило, як визначає час майбутніх масованих обстрілів енергетики

  • 5 Грудня, 2024
  • 0

Росія користується всіма методами поширення дезінформації про стан української енергетики фото з відкритих джерел РФ здійснює кібератаку на об’єкти енергетичного сектору України за два дні […]

Зеленський відповів, чи відбудеться візит Келлога до України

  • 19 Грудня, 2024
  • 0

Спецпредставник Трампа з питань України збирається до Києва колаж: glavcom.ua Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відвідає Україну. Це відбудеться […]