Зеленський та емір Катару обговорили повернення українських дітей, яких викрала Росія

Зеленський подякував Катару за його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія

Зеленський та шейх Тамім бін Хамад Аль Тані домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених Росією

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, восьмого січня, провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це очільник держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, він висловив вдячність за участь Катару в Саміті миру та високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія. Також Катар надав дітям необхідну медичну та психологічну допомогу.

Президент України та емір Катару домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, викрадених РФ.

Також лідери обговорили співпрацю щодо підтримки Сирії. Президент України запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для надання подальшої допомоги Сирії.