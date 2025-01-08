Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо членства України в НАТО

За словами президента України, однією з причин війни є те, що Україна не є членом НАТО і не має конкретних гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський, коментуючи заяву обраного президента США Дональда Трампа, що можливе членство України в НАТО завжди було частиною великого занепокоєння Росії, порадив не робити швидких висновків щодо політики Сполучених Штатів. Про це глава української держави заявив під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, повідомляє Укрінформ.

«Пам’ятаєте, Україні казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так у нас було і з Patriot, і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразка. Треба працювати і робити все, щоб Україна отримала достойні, гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна. Над цим будемо працювати», – сказав Зеленський.

За його словами, однією з причин війни є те, що Україна не є членом НАТО і не має конкретних гарантій безпеки.

«Скажу чесно, на жаль, при всій повазі до всіх країн Європи і до Сполучених Штатів, при всій повазі до того об’єму (допомоги), що нам надавався з початку війни, але (стосовно членства України в) НАТО не було спільної підтримки у Сполучених Штатів з усіма союзниками в Європі. Ви знаєте, що є країни, як виступали проти нашого членства у НАТО. Це були Америка, Німеччина, Угорщина та Словаччина. Це факт. Якщо ми говоримо відкрито, то треба звернути увагу і сказати чесно — нас там не бачили. Я вважаю, що це одна з причин, чому у нас війна. Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Путін розумів, що за Україну ніхто не вступиться. Його армія більша, і він думав, що може нас знищити. Але українська армія — армія сильних людей. Наш народ вразив увесь світ», – розповів Зеленський.

Він наголосив, що сьогодні Україна має право вимагати серйозних, сильних гарантій безпеки.

«Я розмовляв про це з трьома президентами Сполучених Штатів. Я розмовляв про це з президентом Трампом, потім з президентом Байденом, тепер знову з президентом Трампом. Я постійно піднімав питання гарантій безпеки», – заявив глава держави.

Він також додав, що поки Україні не нададуть вагомих гарантій безпеки, марно сподіватися на повернення українців з Європи.

«Можна в Європі говорити, що ми хотіли б, щоб українці повертались, і при цьому не підтримувати гарантії безпеки для України. Це якось не об’єднується, принаймні у моїй голові. Я думаю, що кожен українець, який хоче повернутися, повинен мати гарантії безпеки для своєї сім’ї. (…) Ми хочемо конкретних гарантій безпеки, і ми просимо про це союз Америки і Європи. Я про це буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки. Не робіть відразу ті чи інші висновки», – закликав Зеленський.

Нагадаємо, учора, 7 січня, обраний президент США Дональд Трамп завив, що вважає, що Джо Байден нібито порушив певну «угоду» про відмову приймати Україну в НАТО, і «може зрозуміти почуття» Росії у звʼязку з цим. Майбутній американський президент поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Говорячи про причини війни, він заявив, що можливість вступу України до НАТО була «значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років».

У подкасті з Лексом Фрідманом Володимир Зеленський заявив, що Україна може погодитися на вступ до НАТО навіть із тимчасово окупованими територіями. У такому випадку дія статті 5 Альянсу поширюватиметься лише на ті землі, які перебувають під контролем Києва. «Законодавче запрошення в НАТО робиться Україні. І ми не визнаємо всі інші (окуповані, – «Главком») території України (частиною Росії – «Главком»), але НАТО може діяти на частині, контрольованій Україною. Про це можна домовитися? Я впевнений, що так», – наголосив глава держави. Зеленський визнав, що це – невеликий успіх для України, «але якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершення війни», то він згоден на такий варіант.

Вступ України до НАТО, як і раніше, на порядку денному. При цьому питання про надання нам гарантій безпеки як можливе проміжне рішення має важливе значення. Про це розповів постійний представник України в Організації Об’єднаних Націй Андрій Мельник.