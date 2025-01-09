Арсен Жумаділов підтримав групу Гудименка – нові деталі скандалу в Міністерстві оборони

Керівник Державний оператор тилу (ДОТ) Арсен Жумаділов опинився у центрі нового скандалу. Телеграм-канал “Джокер” та журналістка видання “Цензор.нет” звинуватили його у співпраці з бандформуванням Гудименка та у спробах дискредитації роботи агентства.

За інформацією “Джокера”, Жумаділов активно сприяв діям угруповання Гудименка, що могло створити загрози для функціонування ДОТ. Журналістка “Цензор.нет” також заявила, що Жумаділов, попри свою посаду, намагався усунути агентство ще до його повноцінної роботи. “Бігала за мною два тижні зі штаткою ДОТ, щоб знищити агенцію ще до появи”, – написала вона.

У той же час піднімається питання про вплив так званої харчової мафії. За словами джерел, постачальники, які не виконували своїх обов’язків, створювали додаткові проблеми для агентства. Ситуація з харчовим забезпеченням військових частин була ускладнена не лише об’єктивними проблемами, але й штучним тиском. У закритих чатах, як стверджується, представники військових частин отримували інструкції “не брехати про ДОТ”, яке нібито не виконувало постачання.

Ще один аспект скандалу – спроби усунути керівництво ДОТ з боку окремих груп впливу. Відомо, що Віктор Прудковських, представник Міноборони, був свідком телефонних переговорів із військовими частинами. За його словами, у внутрішніх обговореннях йшлося про дискредитацію ДОТ, яке стало перешкодою для збереження старих схем постачання.

Сам Арсен Жумаділов обмежився коментарем у соцмережах: “Бачу, люди дивуються надто запеклій боротьбі окремих кандидатів за роботу на громадських засадах без формальних повноважень. І лише зараз починають про щось здогадуватись”. Цей допис викликав чимало питань, однак чіткої відповіді на звинувачення він не дав.

Експерти наголошують, що конфлікт у ДОТ може бути пов’язаний із боротьбою за вплив у Міністерстві оборони. ДОТ, як структура, що контролює постачання, стала ключовим гравцем у системі забезпечення Збройних сил України. Водночас старі схеми, які забезпечували вигоду певним колам, опинилися під загрозою.

Журналісти вказують, що так звані “харчові схеми” були вигідними для певних груп, які отримували прибутки з державних контрактів. Натомість ДОТ, намагаючись навести лад у постачанні, зіткнувся з опором і спробами підриву своєї репутації.

Наразі Міністерство оборони не коментує ситуацію. Громадськість очікує на офіційне розслідування, яке зможе пролити світло на звинувачення, пов’язані з Арсеном Жумаділовим та роботою ДОТ.