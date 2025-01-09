Emily Resort совместно с основателем футбольного клуба «Рух» львовским меценатом Григорием Козловским перечислили 2 000 000 грн фонду «Вернись живым». Эти средства были получены из прибыли от празднования Нового года в Emily Resort и направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Как стало известно журналистам Zrada Live, такие благотворительные инициативы стали доброй традицией для Григория Козловского. Так, только в течение прошлого 2024 года на нужды ВСУ и медицинских учреждений Украины было передано более 24 000 000 грн.

«В декабре мы уже перечислили 1 000 000 грн во Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы, а также 1 000 000 грн для Центра детской медицины (больница «Охматдет»). Но мы на этом не останавливаемся. Пока наши ребята защищают Украину, мы имеем возможность работать и помогать там, где это необходимо. Поэтому мы перечислили еще 2 000 000 грн в фонд «Вернись живым». Мы благодарны каждому, кто стал на защиту нашей страны. Вместе к Победе! Слава Украине! Героям Слава!», – отметил Григорий Козловский.

Григорий Козловский и его футбольная семья ФК «Рух» за свои добрые дела получили благодарность и грамоту от начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова. А именно, за поддержку детей военнослужащих, которые остались без опеки из-за российского нападения. Отличие было предоставлено за участие клуба в проекте «Люди будущего», к которому «Рух» присоединился в апреле 2024 года, став первым в Украине клубом, который присоединился к этой инициативе.

«Мы рады, что наш клуб имеет возможность быть частью таких важных социальных проектов. Это наша ответственность – поддерживать тех, кто в этом нуждается, особенно детей военных, оставшихся без родительской опеки. Совместно с Координационным штабом мы планируем реализовать еще больше инициатив, которые подарят детям радость и надежду на лучшее будущее», – добавил Григорий Козловский.

Подытоживая, Григорий Петрович Козловский отметил, что пока идет война, главной задачей является поддержка военных, упорный труд, чтобы делать взносы и вера в Победу.

Григорій Козловський та Emily Resort перерахували 2 000 000 грн фонду «Повернись живим»

Emily Resort спільно із засновником футбольного клубу «Рух» львівським меценатом Григорієм Козловським перерахували 2 000 000 грн фонду «Повернись живим». Ці кошти були отримані з прибутків від святкування Нового року в Emily Resort та спрямовані на підтримку Збройних Сил України.

Такі благодійні ініціативи стали доброю традицією для Григорія Козловського. Так, тільки протягом минулого 2024 року на потреби ЗСУ та медичних закладів України було передано понад 24 000 000 грн.

«У грудні ми вже перерахували 1 000 000 грн до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, а також 1 000 000 грн для Центру дитячої медицини (лікарня “Охматдит”). Але ми на цьому не зупиняємося. Поки наші хлопці захищають Україну, ми маємо можливість працювати й допомагати там, де це необхідно. Тому ми перерахували ще 2 000 000 грн до фонду «Повернись живим». Ми вдячні кожному, хто став на захист нашої країни. Разом до Перемоги! Слава Україні! Героям Слава!», – зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський та його футбольна родина ФК «Рух» за свої добрі справи отримали подяку та грамоту від начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова. А саме, за підтримку дітей військовослужбовців, які залишилися без опіки через російський напад. Відзнака була надана за участь клубу в проєкті «Люди майбутнього», до якого «Рух» приєднався у квітні 2024 року, ставши першим в Україні клубом, що долучився до цієї ініціативи.

«Ми раді, що наш клуб має змогу бути частиною таких важливих соціальних проєктів. Це наша відповідальність – підтримувати тих, хто цього потребує, особливо дітей військових, які залишилися без батьківської опіки. Спільно з Координаційним штабом ми плануємо реалізувати ще більше ініціатив, які подарують дітям радість та надію на краще майбутнє», – додав Григорій Козловський.

Підсумовуючи, Григорій Петрович Козловський наголосив, що поки триває війна, головним завданням є підтримка військових, наполеглива праця, щоб робити внески та віра в Перемогу.