Нардепка від «Слуги народу» Кормишкіна отримала нову підозру

У декларації за 2023 рік нардепка не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народній депутатці від «Слуги народу» Ірині Кормишкіній через внесення недостовірних даних до е-декларації. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, у декларації за 2023 рік нардепка не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки, які перебували у її користуванні.

Нагадаємо, ця народна обраниця вже є підозрюваною у справі щодо незаконного збагачення. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за дорученням керівника САП повідомив про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці України. Слідство встановило, що у 2021-2022 роках народна депутатка набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період.

Згодом Вищий антикорупційний суд передав підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку Ірину Кормишкіну на поруки. Поручителями суд визначив голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Також голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пояснив, чому взяв підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку Ірину Кормишкіну на поруки. За його словами, в Україні діє презумпція невинуватості поки суд не доведе зворотне.