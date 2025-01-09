ВАКС засудив до 15 років в'язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Опубліковано



ВАКС засудив до 15 років в’язниці екснардепа Крючкова, який втік у Монако – ЦПК

Пов'язані новини

Внутрішня безпека СБУ має перевірити генерала Носача, — Тука

Заступник скандально відомого ексочільника головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Служби безпеки України Артема Шила — генерал Андрій Носач — може бути […]

У ще однієї лікарки Хмельницької МСЕК виявили маєтки та мільйонні заощадження

У колишньої лікарки Хмельницької МСЕК Алли Кіндзерської та її чоловіка журналісти знайшли майно, яке значно перевищує офіційні доходи. Джерело: розслідування hromadske “МСЕК: новітня історія розкоші від […]

Скандали у МСЕК: чи є перспективи для покарання?

Скандал в медико-експертних санітарних комісіях (МСЕК) продовжує набирати обертів. Вже є декілька епізодів, які розслідують одразу три правоохоронні органи, і в яких ідеться про десятки […]