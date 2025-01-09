Володимир Зеленський пояснив, як примусити Росію до миру

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Зеленський назвав, що примусить Путіна підписати мир

фото: скріншот з відео

Зеленський: Ми всі розуміємо – на сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру. Про це він сказав під час засідання у форматі Рамштайн.

«Ми всі розуміємо – на сьогодні цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче повністю знищити Україну – і зламати всіх нас, і вас теж. Ось чому наша мета – знайти так багато інструментів, як можливо, щоби змусити Росію до миру. Я вважаю, що таке розміщення континентів партнерів є одним із найкращих інструментів. Давайте будемо більш практичними у тому, щоб зробити це можливим. Ми чули сигнали від деяких наших партнерів – від Сполученого Королівства – на підтримку цього. І ми повинні бути хоробрими і пропонувати справді сильні інструменти», – сказав президент.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна не буде наполягатиме на участі військ іноземних партнерів у війні, попри те, що Росія залучила північнокорейських військових.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальна операція Сил оборони України в Курській області РФ є однією з найбільших перемог України від початку повномасштабної війни. Про це глава Української держави сказав у четвер під час відкриття 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). 

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