Юнаки зможуть ставати на військовий облік за кордоном: Рада ухвалила законопроєкт

Рада ухвалила законопроєкт про базову військову підготовку

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12076 про базову військову підготовку. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення ухвалили 298 парламентарів.

Законопроєкт дозволяє юнакам за кордоном, яким виповнюється 18 років, стати на облік дистанційно, не приїжджаючи до України.

Крім того, законопроєкт регулює проходження військової підготовки для жінок. Так, жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників лише за власним бажанням.

Нагадаємо, Національне агентство кваліфікації зареєструвало новий професійний стандарт для посади «Інспектор з військового обліку». Документ регулюватиме діяльність підприємств України, які займаються військовим обліком, та визначатиме вимоги до фахівців на цій посаді.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12076, який серед іншого передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних, які виявили бажання проходити базову військову службу.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що Сухопутні війська потребують змін та сучасного підходу до розвитку спроможностей воїнів. Вони мають стати елітою Збройних сил України.

До слова, військові ЗСУ проходитимуть курси з виживання, уникнення захоплення у полон, стійкості у полоні та евакуації (SERE) за новим військовим стандартом. Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого, кожен з яких має свої специфічні завдання та методи навчання.