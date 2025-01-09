Зеленський назвав одну з найбільших перемог України у війні

Зеленський: Багато з російських погроз та сильних заяв виявилося блефом, особливо після того, як українці зайшли в Курську область

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальна операція Сил оборони України в Курській області РФ є однією з найбільших перемог України від початку повномасштабної війни. Про це глава Української держави сказав у четвер під час відкриття 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

«Для прикладу, Курська операція. Це – одна з наших перемог, думаю, одна з найбільших перемог, не лише минулого року, але й протягом війни. Росія повинна була відвести майже 60 тисяч військ з українського фронту, щоб реагувати на неї», – сказав він.

Зеленський зауважив, що українські війська вже п’ять місяців утримують буферну зону на російській території.

«Багато з російських погроз та сильних заяв виявилося блефом, особливо після того, як українці зайшли в Курську область. І я впевнений, що ще більше їхніх погроз виявляться блефом, якщо ми всі працюватимемо ще більш сильніше разом, щоб підштовхнути Росію до миру», – заявив український лідер.

Нагадаємо, Збройні сили України 5 січня 2025 року розпочали обмежену бронетанкову контратаку проти російських військ у Курській області Росії. За даними британської розвідки, на сході України Росія продовжувала зосереджувати атаки в центральній частині Донецької області. Зокрема, «російські війська значною мірою захопили місто Курахове». Росія почала наступ на місто в середині листопада 2024 року. На південь від Покровська російські війська просунулися на захід, захопивши кілька сіл і зайнявши позиції за 4 км на південь від міста.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у районі населеного пункту Біла Курської області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували на Курщині трьох військових із КНДР та заволоділи їхніми документами. Про це інформує пресслужба відомства. У військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по-батькові подані на російський манер, а місце народження підписано як Республіки Тува – батьківщина воєнного злочинця, ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу.