Зеленський призначив нового посла у Республіці Мозамбік

Зеленський призначив Троненка Ростислава Володимировича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Мозамбік

Любов Абравітову звільнено з посади посла України в Республіці Мозамбік

Президент України Володимир Зеленський призначив Ростислава Троненка надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Мозамбік. Відповідний указ №19/2025 оприлюдненний на сайті Офісу Президента.

«Призначити Троненка Ростислава Володимировича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Мозамбік», – зазначається у документі.

Указом №18/2025 з цієї посади було звільнено Любов Абравітову.

«Звільнити надзвичайного і повноважного посла України в Південно-Африканській Республіці Абравітову Любов Олександрівну з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Мозамбік за сумісництвом», – ідеться у документі.

Зауважимо, що посол в Мозамбіку не була основою посадою Абравітової. Вона є послом України в ПАР і залишається ним.

Нагадаємо, 8 січня президент Володимир Зеленський вивів Ігоря Черкаського зі складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №20/2025 оприлюднений на сайті глави держави.

До слова, Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки.

Також очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів.

Окрім того, Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Про це йдеться в указі президента України №881/2024 від 26 грудня 2024 року, оприлюдненому на сайті глави держави.