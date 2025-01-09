Зеленський відреагував на пожежі в Каліфорнії

Лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації десятки тисяч жителів

Україна висловила підтримку мешканцям штату Каліфорнія

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Сполученим Штатами на тлі руйнувань, що були спричинені лісовими пожежами у Каліфорнії. Відповідний допис президент опублікував у своїх соцмережах.

«Жахливі кадри руйнувань, спричинених лісовими пожежами в Каліфорнії. Бажаємо безпеки всім постраждалим громадам і мешканцям, а також успіху пожежникам та службам швидкого реагування, які відважно борються зі смертоносним полум’ям. Висловлюємо підтримку нашим американським друзям», – написав Зеленський.

Супутниковий знімок до пожежі фото: Maxar Technologies/AFP

Супутниковий знімок після пожежі фото: Maxar Technologies/AFP

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов’язкова евакуація введена в частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум’я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п’ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.

🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації 🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, – повідомляє CBS News. Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

Супутникові зображення показали масштаби руйнувань від пожежі, яка знищила зону в понад 15 тис. акрів (6070,2 гектара) і залишила берегову лінію вздовж знаменитого району Малібу вигорілою.

Американська акторка Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі. «Сидіти з родиною, дивитись новини та бачити, як наш дім у Малібу горить вщент по телебаченню – це те, що нікому ніколи не треба переживати», – написала Періс. pic.twitter.com/S6gArh9dJJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 9, 2025

До слова, американська акторка, фотомодель Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі.