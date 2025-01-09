Зеленський відреагував на пожежі в Каліфорнії

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Лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації десятки тисяч жителів

фото з відкритих джерел

Україна висловила підтримку мешканцям штату Каліфорнія

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Сполученим Штатами на тлі руйнувань, що були спричинені лісовими пожежами у Каліфорнії. Відповідний допис президент опублікував у своїх соцмережах.

«Жахливі кадри руйнувань, спричинених лісовими пожежами в Каліфорнії. Бажаємо безпеки всім постраждалим громадам і мешканцям, а також успіху пожежникам та службам швидкого реагування, які відважно борються зі смертоносним полум’ям. Висловлюємо підтримку нашим американським друзям», – написав Зеленський.

Супутниковий знімок до пожежі

Супутниковий знімок до пожежі

фото: Maxar Technologies/AFP

Супутниковий знімок після пожежі

Супутниковий знімок після пожежі

фото: Maxar Technologies/AFP

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов’язкова евакуація введена в частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум’я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

За хвилину вогонь поглинає територію площею в п’ять футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.

Супутникові зображення показали масштаби руйнувань від пожежі, яка знищила зону в понад 15 тис. акрів (6070,2 гектара) і залишила берегову лінію вздовж знаменитого району Малібу вигорілою.

До слова, американська акторка, фотомодель Періс Гілтон втратила будинок через пожежі в Лос-Анджелесі.

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