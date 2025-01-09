Зеленський вніс зміни до складу РНБО

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Указ набирає чинності з дня його опублікування

фото з відкритих джерел

Ігор Черкаський виходить зі складу Ради національної безпеки і оборони України

Президент Володимир Зеленський вивів Ігоря Черкаського зі складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ №20/2025 оприлюднений на сайті глави держави.

«На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 13 вересня 2024 року № 627/2024 та від 6 листопада 2024 року № 751/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України І. Черкаського», – зазначається в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної  безпеки і оборони України Олександра Литвиненка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. 

Також очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. 

Окрім того, Зеленський призначив Юрія Вітренка постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні. Про це йдеться в указі президента України №881/2024 від 26 грудня 2024 року, оприлюдненому на сайті глави держави. 

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