Кабмін дозволить бронювати від мобілізації працівників газової галузі

Шмигаль повідомив про бронювання додаткової категорії критично важливих працівників

Кабінет міністрів надасть можливість бронювання від мобілізації працівникам газової галузі України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«У нас газовики заброньовані. Сьогодні уряд внесе відповідне рішення. Сьогодні питання буде реалізоване. Не бачу ніяких взагалі пересторог в цьому напрямку», – зазначив Шмигаль.

За словами прем’єра, уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів.

Як зазначив Шмигаль, кількість громадян, що мають чинні бронювання, становить 900-950 тис. осіб. Прем’єр наголосив, що це прийнятна кількість заброньованих фахівців, фіксована вже впродовж тривалого часу. За його словами, це не перешкоджає мобілізаційним процесам.

Нагадаємо, 28 лютого у всіх військовозобовʼязаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомляв, що в Миколаївській області мобілізували працівника критично важливого підприємства, нібито анулювавши відстрочку від призову. За його словами працівники ТЦК можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки, через що потім людині складно демобілізуватися.

В документі, опублікованому нардепом, від Тячівського ТЦК та СП вказується, що станом на 18 листопада під час перевірки військово-облікових даних у громадянина були відсутні відомості про перебування його на спеціальному військовому обліку шляхом бронювання. Надалі начальником ТЦК солдата було призвано на військову службу під час загальної мобілізації.

Однак згодом стало відомо, що співробітники ТЦК і СП не можуть анулювати бронювання від мобілізації для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах.