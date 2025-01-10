«Моя особиста втрата». Порошенко поїхав на похорон у Вінницю

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Порошенко заявив, що був знайомий з Борисом Гройсманом не одне десятиліття

фото з відкритих джерел

Експрезидент у Вінниці провів в останню путь Бориса Гройсмана

Колишній президент України Петро Порошенко долучився до публічного прощання з Борисом Гройсманом у Вінниці. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Багаторічний депутат міської ради та батько колишнього прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана помер у віці 78 років. Сьогодні, 10 січня, у Вінницький обласній філармонії відбулося прощання з відомим вінничанином.

Як зазначив політик, Борис Гройсман був людиною з великою душею, яка завжди знаходила час для інших.

«Усе своє життя він прожив у рідній громаді та надзвичайно багато зробив для Вінниці. Для мене це місто також рідне, тому смерть Бориса Ісааковича – це і моя особиста втрата, і мій сум, як і для інших мешканців громади», – каже він.

Порошенко наголосив, що був знайомий з Борисом Гройсманом не одне десятиліття і багато попрацювали разом.

«Для мене було дуже важливо сьогодні провести пана Бориса в останню путь, підтримати родину й висловити повагу. Володимире Гройсмане, кажуть, що діти стають по-справжньому дорослими лише тоді, коли батьки відходять у засвіти. Я сам це пережив кілька років тому і знаю, як це важко. Сил вам і вашій родині пережити цей тяжкий момент. Вічна пам’ять», – додав п’ятий президент.

Нагадаємо, нещодавно помер Борис Гройсман, відомий вінничанин, батько ексмера Вінниці та експрем’єра Володимира Гройсмана. Борис Ісакович Гройсман народився 22 серпня 1946 року в місті Вінниці. Свій трудовий шлях він розпочав у вересні 1962 року, працюючи токарем на Вінницькому агрегатному заводі.

Після служби в Радянській Армії здобув освіту у ВТЕП за спеціальністю «Технолог електровакуумного виробництва». Протягом життя обіймав різні посади на підприємствах міста. У 1990 році став керівником кооперативу «Школяр», а в 1994 році заснував приватне підприємство «Юність», де працював генеральним директором до останніх днів.

До того ж у період 2002-2006 роки був депутатом Вінницької міської ради по виборчому округу № 30. З 2010 року по 2015 рік був депутатом Вінницької міської ради шостого скликання по виборчому округу № 13. У жовтні 2015 році обраний депутатом Вінницької міської ради сьомого скликання.

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