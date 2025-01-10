Сьогодні Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для Ігоря Зотька, власника однієї з найбільших ліцензованих компаній грального бізнесу в Україні. Суд постановив тримати підприємця під вартою на період досудового розслідування, повідомили “Економічні новини”.

Рішення було ухвалено попри те, що низка авторитетних осіб, включаючи Героїв України, висловили готовність взяти Ігоря Зотька на поруки.

Громадські діячі, представники бізнесу та військові заявляли про довіру до Зотька, наголошуючи на його значному внеску в економіку та обороноздатність країни.

Ігорю Зотьку висунуто звинувачення у нібито зв’язках його компанії з державою-агресором. Слідство стверджує, що прибутки компанії могли через Кіпр потрапляти до рф. У матеріалах справи містяться документи, які, за словами захисту, не є достовірними та пов’язані з російськими структурами.

Позиція захисту

Адвокати підприємця наголошують, що звинувачення ґрунтуються на припущеннях та суперечать фактам:

Компанія Зотька є незалежною українською юридичною особою, яка працює виключно в рамках закону.

З моменту початку війни компанія сплатила до бюджету України понад 1,338 мільярда гривень податків.

На благодійність і гуманітарну допомогу було спрямовано 121,7 мільйона гривень.

Крім того, кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, яка є партнером бізнесу Зотька, належить громадянці України та не має жодного зв’язку з російськими структурами.

Благодійна діяльність Ігоря Зотька

Зотько широко відомий своєю благодійною діяльністю на підтримку Збройних Сил України та цивільного населення. Серед його ініціатив:

Виділення 8,5 мільйона гривень на морські дрони Sea Baby для захисту українських вод.

Доставка 300 тонн гуманітарної допомоги у прифронтові громади.

Фінансування навчального центру ASKOLD, який підготував понад 15 тисяч військових за стандартами НАТО.

Юридичні колізії

Справу проти Зотька розглядають за статтею 111-2 ККУ (“Сприяння державі-агресору”), яка була введена у квітні 2022 року. При цьому слідство стверджує, що “підготовка до злочину” тривала ще з 2021 року, що суперечить принципу дії закону в часі.

Також захист наголошує, що стаття 111-2 підслідна СБУ, проте розслідування ведуть інші правоохоронні органи, що може свідчити про процесуальні порушення.

Подальші дії

Адвокати Зотька планують оскаржити це рішення та домогтися зміни запобіжного заходу. Представники громадськості, які пропонували взяти підприємця на поруки, заявляють про необхідність справедливого розгляду справи.