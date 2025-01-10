Україна припинить транзит російської нафти? Заява Шмигаля

Шмигаль зробив заяву про транзит нафти нафтопроводом «Дружба»

Україна не може зупинити транзит російської нафти через свою територію. Про це зауважив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в Раді.

«Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС», – сказав прем’єр.

Шмигаль додав, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом «Дружба» буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС.

Прем’єр-міністр підкреслив, що недотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань може стати підставою для притягнення країни до відповідальності за припинення безперебійного постачання нафти, зокрема до Угорщини, Словаччини та Чехії, а також для висунення фінансових вимог після міжнародного арбітражу.

Нагадаємо, що 8 січня парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану. Наразі тексту законопроєкту немає. Його ініціаторами стали 18 народних депутатів «Європейської солідарності», зокрема й Петро Порошенко.

Як повідомлялося, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу. Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу – пів мільярда євро на рік.

Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна поставила Європейський Союз у «скрутне економічне становище», припинивши транзит російського газу.

До слова, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров’ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою.