Умєров повідомив, коли очікується наступне засідання «Рамштайну»

Умєров: ми вже погодили наступний «Рамштайн»

Наступне засідання у форматі «Рамштайн» може відбутися уже в лютому, заявив український міністр оборони Рустем Умєров після завершення 25-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний «Рамштайн», – сказав Умєров. – Ми хочемо, щоб США залишились і посилили присутність, формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU (формат під егідою НАТО), є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться. Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний «Рамштайн»

Нагадаємо, у Німеччині на авіабазі «Рамштайн» 9 січня після кілька місячної перерви провели 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Міністр оборони США Ллойд Остін, який очолив своє останнє засідання у форматі «Рамштайн», оголосив пакет допомоги вартістю в близько 500 мільйонів доларів.

Майбутнє «Рамштайну» невідоме, оскільки обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, чи продовжить він керувати американською групою після інавгурації 20 січня.

Сьогодні Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За словами Зеленського, у розмові увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю.