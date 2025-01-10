Законопроєкт про демобілізацію готовий: Міноборони назвало нюанс

Уряд мав розробити законопроєкт про демобілізацію до кінця 2024 року

Проєкт закону про демобілізацію під час дії воєнного стану вже розроблений урядом, проте буде поданий значно пізніше. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Він розроблений. Для того, щоб ми його могли подати, ми повинні забезпечити такі умови, щоб реалізація законопроєкту не призвела до зникнення держави Україна» – пояснив чиновник.

Уряд відклав законопроєкт про демобілізацію на весну 2025 року.

За словами заступника Умєрова, наразі триває відпрацювання механізму заміни великої кількості людей після демобілізації, а саме ким чи чим їх замінити на відповідних ділянках фронту.

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Як повідомлялося, до 18 грудня 2024 року Міноборони планувало завершити роботу над законопроєктом про визначення порядку та умов звільнення військовослужбовців зі служби.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

До слова, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

Однак після затримання та призначення запобіжного заходу Гнезділов заявив, що хоче повернутися на службу. Однак, як стверджує його адвокатка Анастасія Бурковська, прокурор Микола Шелест умисне тисне на військову частину, щоб він не зміг цього зробити.