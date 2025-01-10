Президенти обговорили продовження військової допомоги Україні

У Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою. Очільник України розповів про ситуацію на передовій та російський ракетний терор. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Глава нашої держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за постійну увагу до нашої країни під час італійського головування в «Групі семи».

«Я памʼятаю всі наші зустрічі, і вони завжди закінчувалися тим, що ми знаходили відповіді на дуже складні питання. Одне зі складних питань – це захист прав людей в Україні, захист нашого суверенітету й територіальної цілісності. Я дуже радий, що ваша позиція на підтримку України, наших людей, наших дітей завжди була стійкою», – сказав Володимир Зеленський.

Політики обговорили продовження військової допомоги Україні та підготовку міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі. Зеленський зазначив, що італійські фахівці можуть долучитися до відбудови української культурної спадщини.

Крім того, президент запросив главу Італії відвідати Україну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії.

Зеленський у Римі зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Під час зустрічі йшлося про зміцнення безпеки, глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України.

Раніше уряд Італії 23 грудня ухвалив закон, який містить «термінові положення щодо продовження дозволу» для передачі Україні необхідного озброєння.

До слова, президент США Джо Байден скасував свій візит до Італії через надзвичайну ситуацію в передмістях Лос-Анджелеса.