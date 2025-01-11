Президент Словаччини вирішив, як помститься Україні за зупинку транзиту газу

Відмова України від транзиту газу загрожує енергетичній безпеці Словаччини, вважає Пітер Пеллегріні

Із 1 січня Україна припинила транзит російського газу в Європу. У відповідь президент Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва. Про це повідомляє Aktuality.sk.

«За цих обставин про мою поїздку в Україну зараз не може бути й мови. Якщо мені доведеться поїхати туди, щоб просто сфотографуватися, і мені повідомлять, що жодної краплі нафти і газу не піде в Словаччину, то мені дійсно не обов’язково туди їхати. Нехай ніхто на мене не сердиться», – сказав він.

Пеллегріні додав, що українські уряд і президент України Володимир Зеленський відмовилися від транзиту газу, тим самим принципово загрожуючи енергетичній безпеці Словаччини. Також він торкнувся питання нафти.

«У ситуації, коли український парламент ухвалює закон, який має намір заборонити навіть транспортування нафти в Словаччину, незважаючи на чинні контракти, за таких умов моя поїздка в Україну наразі виключена», – резюмував словацький глава держави.

До слова, 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Згодом Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

До слова, оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.