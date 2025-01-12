Аналітик Інституту майбутнього дав оцінку ймовірній відставці міністра енергетики

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«Звільнення міністра лише тому, що зійшлись планети і так склалась кон’юнктура – нераціональне»

Заміна глави Міненерго в нинішніх умовах нераціональна – Прокіп

Звільнення міністра енергетики в нинішніх обставинах нераціональне. Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=9165413003505555&id=100001108399085&mibextid=wwXIfr&rdid=FctEcC5AyI8M0ymf 

Він пояснив, що вважає заклики до звільнення міністра емоційними. Прокіп підкреслив, що він проти непрозорого та непроцедурного підходу до зміни керівників.

«Звільнення міністра лише тому, що зійшлись планети і так склалась кон’юнктура – нераціональне», – написав він. Раніше член енергетичного комітету Верховної Ради, представник «Батьківщини», нардеп Олексій Кучеренко розкритикував початок процедури зі звільнення міністра енергетики України Германа Галущенка.

Як повідомляв «Главком», таку ініціативу висунули депутати від фракції «Голос», зокрема член енергетичного комітету Інна Совсун. Цьому передувала її публічна сварка з міністром.

Совсун в черговий раз розкритикувала наміри України добудувати 3 і 4 блоки ХАЕС та заявила, що цей проект не підтримують «представники делегації Єврокомісії і представники американського посольства». 

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