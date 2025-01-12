Які вимоги може виставляти Путін НАТО на переговорах щодо України: припущення ISW

Путін зберігає свої довоєнні вимоги щодо ізоляції України та послаблення НАТО

Позиція російського диктатора Володимира Путіна не призведе до стійкого миру. Він, ймовірно, зберігатиме свої довоєнні максималістські вимоги. Про це зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті.

«Путін зберігає свої довоєнні максималістські вимоги щодо ізоляції України та послаблення НАТО і прагне забезпечити виконання цих вимог у будь-яких можливих переговорах із західними лідерами щодо припинення війни в Україні», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, 10 січня Financial Times (FT) повідомила з посиланням на колишнього високопоставленого кремлівського чиновника та інше джерело, яке обговорювало цю тему з Путіним, що Путін зберігатиме свої довоєнні вимоги щодо запобігання вступу України в НАТО, змінюючи правила»= міжнародної системи, щоб гарантувати, що «немає загроз для Росії», що є відкликом на його ультиматум Сполученим Штатам у грудні 2021 року. повномасштабне вторгнення в Україну.

Ще у 2021 році Путін вимагав від НАТО взяти на себе зобов’язання не приймати Україну чи будь-які інші країни як нових членів; а від Сполучених Штатів – підтримувати заборону на розширення НАТО.

Також диктатор хотів, щоб НАТО не розгортало жодних військових сил у державах, які стали членами НАТО після травня 1997 року та заборонити будь-яку військову діяльність НАТО в Україні, Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії. Крім того, його метою було заборонити розгортання ракет середньої дальності в районах, які можуть досягти території Росії або держав НАТО; і заборонити Сполученим Штатам розгортати ракети середньої дальності в Європі або ядерні ракети за межами території США.

«Путін особливо використовував і активізував цей наратив у 2021 році, щоб сформувати інформаційний простір і виправдати повномасштабне вторгнення в Україну перед своїм повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року, хоча перспектива неминучого членства України в НАТО не спонукала його до вторгнення в Україну», – додали аналітики.

10 січня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повторив, що Кремль готовий вести переговори з Трампом без будь-яких «попередніх умов», але ISW продовжує оцінювати, що жодні переговори не приведуть до значущого або стійкого миру, доки Путін залишається відданим своїм попереднім умовам. війни вимагає повної капітуляції України та послаблення НАТО.

«Кремль, ймовірно, планує змусити західних лідерів мовчазно погодитися на максималістські вимоги Путіна, які послаблять НАТО під виглядом «компромісу» на будь-яких майбутніх мирних переговорах щодо війни в Україні», – підсумували в ISW.

Раніше повідомлялося, що Трамп готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, політик вже працює над організацією зустрічі.

Він заявив, що «дуже багато комунікує» з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і бав багато контактів з іншими світовими лідерами, та ще не говорив з правителем Росії.