Зеленський: Фіцо зробив програшну ставку на Москву й пихато відмовився від допомоги України

Зеленський каже, що Фіцо «зробив ставку на Москву», а не на свою країну, об’єднану Європу й «здоровий глузд»

Україна пропонувала допомогу словакам на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії

Україна пропонувала свою допомогу Словаччині після зупинення транзиту російського газу, але премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо «пихато відмовився». Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, було «очевидною помилкою» Фіцо сподіватися, що «його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно».

Зеленський наголосив, що Україна пропонувала допомогу словакам на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але «сам Фіцо пихато відмовився».

«Багато хто в Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого», — заявив український президент.

Зеленський вважає, проблема полягає в тому, що словацький премʼєр «зробив ставку на Москву», а не на свою країну, об’єднану Європу й «здоровий глузд».

Він сподівається, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоресурсів у Європу, співпраця з Єврокомісією, а також політика обраного президента США Дональда Трампа щодо постачання американського газу допоможуть подолати проблеми, які виникають через «недалекоглядність окремих європейських діячів».

Нагадаємо, цього місяця у Братиславі відбувся протест проти дій прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики. Протестувальники заявляли, що Фіцо та його уряд хоче віддати Словаччину Росії.

До слова, 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Згодом Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

До слова, оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.