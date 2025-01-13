Міноборони оголосило новий склад Антикорупційної ради

7 січня відбулося повторне голосування за членів нової Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони

Новий склад ради виявлятиме корупцію у секторі оборони

13 січня 2025 року відбулося засідання комісії з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. За результатами загальнонаціонального онлайн-голосування до Ради увійшли 15 представників громадських організацій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Хто ввійшов до Антикорупційної ради при Міністерстві оборони:

Гудименко Юрій Володимирович (Ветеранська сокира); Ніколаєнко Тетяна Володимирівна (Незалежна антикорупційна комісія); Шуба Анастасія Вадимівна (Антикорупційна сокира); Соловйов Микита Олександрович (Антикорупційна сокира); Штанков Микита Володимирович (Ветеранська сокира); Бріт Ореста Павлівна (БОН); Нишпорка Олена Іванівна (Антикорупційна сокира); Чернов Олег Валерійович (Українське правниче товариство); Костецький Максим Юрійович (Незалежна антикорупційна комісія); Біщук Віктор Павлович (Українське правниче товариство); Трегуб Олена Миколаївна (Незалежна антикорупційна комісія); Даценко Катерина Андріївна (Центр суспільного контролю); Микитюк Антон Сергійович (Центр суспільного контролю); Масюк Віталій Володимирович (Українське правниче товариство); Прудковських Віктор В’ячеславович (Центр суспільного контролю).

Як зазначається, новий склад ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони.

Нагадаємо, 7 січня стартувало голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Так, до складу ради мали ввійти 15 кандидатів і кандидаток, які наберуть найбільшу кількість голосів.

Як відомо, у четвер, 26 грудня, мало проходити рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Проте після численних скарг його було перенесено на наступний місяць.

Під час голосування спостерігались значні технічні збої, зокрема нестабільна робота сайту, а також помилки авторизації через партнерські сервіси BankID та «Дія.Підпис». Тому результати анулювали, а голосування призначили на нову дату.