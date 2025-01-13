МОЗ не встигає перевірити прокурорів-інвалідів? Нардеп повідомив деталі

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Арʼєв: За два місяці перевірили 17 прокурорів, але залишився лише місяць і 56 прокурорів

фото з відкритих джерел

Лише троє прокурорів Хмельницької області підтвердили законність оформленої інвалідності

Із 73 хмельницьких прокурорів Міністерство охорони здоровʼя за два місці перевірило лише 17. Про це повідомив народний депутат Володимир Арʼєв.

За його словами, 1 листопада міністр охорони здоровʼя Ляшко офіційно повідомив нардепа, що на перевірку 73 прокурорів знадобиться три місяці. Станом на 13 січня, проміжні результати такі:

  • 56 хмельницьких прокурорів ще не перевірили;
  • пʼятьох понизили в статусі з другої групи до третьої;
  • троє підтвердили інвалідність;
  • девʼятеро отримали інвалідність безпідставно.

За словами Арʼєва, за два місяці перевірили 17 прокурорів, але залишився лише місяць і 56 прокурорів.

МОЗ не встигає перевірити прокурорів-інвалідів? Нардеп повідомив деталі фото 1

фото: facebook.com/volodymyr.ariev

МОЗ не встигає перевірити прокурорів-інвалідів? Нардеп повідомив деталі фото 2

фото: facebook.com/volodymyr.ariev

«Математика дає підстави сумніватися в тому, що встигнуть до 1 лютого. Але. Девʼять прокурорів, фальшивих інвалідів – вони мають не лише вилетіти з органів прокуратури, а і отримати кримінальні провадження за шахрайство. Пенсію за інвалідністю вони точно отримували безпідставно. Всі, хто брали участь в цій схемі, мають так само бути притягнені за співучасть», – заявив нардеп.

Володимир Арʼєв також пригадав нещодавну заяву Генеральної прокуратури, що у ході службового розслідування не вдалося підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тому їх не звільнили.

«За наслідками службового розслідування 09.12.2024 складено висновок, який 13.12.2024 затверджено виконувачем обовʼязків генерального прокурора. У резолютивній частині висновку зазначено, що з огляду на обмеженість засобів службового розслідування обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу та повʼязаних із цим можливостей з метою отримання інвалідності неможливо без проведення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні», – йдеться у відповіді.

Висновки цього службового розслідування передано до головного управління Державного бюро розслідувань (ДБР), яке веде кримінальне провадження у цій справі. 

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

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