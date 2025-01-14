Кабмін затвердив порядок призову ув’язнених на військову службу

Опубліковано


фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Затверджено перелік ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково

Сьогодні, 14 січня, Кабінет міністрів затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що уряд затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору; перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

Також Кабмін затвердив:

  • Порядок супроводження осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, Національною гвардією до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також відповідних підрозділів Збройних Сил до спеціалізованого підрозділу військової частини для укладення контракту та проходження військової служби.
  • Порядок взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, установ виконання покарань та Національної гвардії.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. 

Читайте також:

Пов'язані новини

«Це фіаско». МЗС відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС у Казані

22 жовтня 2024 року у Казані стартував 16-й саміт БРІКС фото: brics-russia2024.ru МЗС: Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської […]

Путін завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Заява МЗС щодо подій у Сирії

  • 8 Грудня, 2024
  • 0

Україна готова відновити відносини з Сирією у майбутньому фото з відкритих джерел Україна готова відновити відносини з Сирією Міністерство закордонних справ України висловило готовність прокласти […]

Україна відкрила посольство в Омані

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході відкриття посольства зустрівся з українською громадою Оману фото: Міністерство закордонних справ України Посольство України в Омані стало […]