Міністр оборони Німеччини прибув до Києва для переговорів з українським урядом

Візит міністра оборони раніше не анонсувався з міркувань безпеки

Уранці, 14 січня, до Києва з неанонсованим візитом прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Про це повідомляє DPA.

«Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва для переговорів з українським урядом», – пише видання.

Зазначається, що візит міністра оборони раніше не анонсувався з міркувань безпеки.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155. «Україна, і це сигнал, може розраховувати на нас. І Німеччина готова взяти на себе відповідальність у Європі», – заявив глава Міноборони Німеччини на церемонії в Касселі, де виробник бронетехніки KNDS випускає цю систему озброєння.

Перші шість з цих гаубиць спочатку залишаться в Німеччині й на них навчатимуться українські солдати.