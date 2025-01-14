Прокуратура: У Києві працівниця кладовища просила 1000 доларів за похорони  

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Прокуратура: У Києві працівниця кладовища просила 1000 доларів за похорони  

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