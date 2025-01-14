Прокуратура: У Києві працівниця кладовища просила 1000 доларів за похорони
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Два десятки ділянок та будинків лише в одному селі: журналісти показали майно родини Крупи
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Тетяна Крупа. фото: Getty Images У селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. […]
Уряд озвучив план протидії корупції серед МСЕК
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