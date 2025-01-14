Зеленський відповів Фіцо на пропозицію зустрітися

Раніше Зеленський заявив, що Україна пропонувала свою допомогу Словаччині, але Фіцо «пихато відмовився»

Глава України запросив словацького прем’єра до Києва

Президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який запропонував зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

Так, очільник України у своїх соцмережах поширив допис глави словацького уряду зі словами: «Гаразд. Приїжджай до Києва в п’ятницю».

Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо скріншот

Раніше прем’єр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського, заявивши, що рішення припинити транзит газу через України «завдають значної шкоди самій же Україні, Словаччині та іншим членам Євросоюзу».

За словами глави словацького уряду, зустріч може відбутися на території Словаччини неподалік кордону з Україною.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.

До слова, Зеленський заявив, що Україна пропонувала свою допомогу Словаччині після зупинення транзиту російського газу, але премʼєр-міністр країни Роберт Фіцо «пихато відмовився».