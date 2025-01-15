Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці

Чи вистачить газу взимку

Росія запустила нову потужну хвилю дезінформації про українську енергетику. Розпочалася вона відразу після зупинки транзиту російського газу через Україну з 1 січня. Кремль намагається переконати, що це зашкодило й українцям, хоч насправді немає жодних підстав так вважати.

Анонімні телеграм-канали скоординовано поширили повідомлення, що в Україні запроваджують графіки відключення газу. Спочатку лякали споживачів у Києві, пізніше взялися і за регіони. Фейки маскують під повідомлення медіа, а за докладною інформацією рекомендують перейти до чатботів. Утім робити це не варто, адже повідомлення про віялові відключення газу — це повна нісенітниця.

Фото: Центр протидії дезінформації Зразок фейкового повідомлення про графіки відключення газу

По-перше, немає підстав запроваджувати графіки відключення: Україні вистачає газу в підземних сховищах, не зупиняли й видобутку блакитного палива. Запаси складають близько 9,2 млрд кубів. У Нафтогазі повідомили, що тримають ситуацію під контролем. А інформацію про плани масового відключення споживачів назвали брехнею.

По-друге, запровадити графіки відключення технологічно практично неможливо. Такої процедури в принципі немає, а відключити можна хіба що конкретного споживача, який, скажімо, не сплачує рахунків. Тоді як подавати газ за графіком на якісь вулиці чи в райони і неможливо, і небезпечно.

«Я сприймаю такі недолугі повідомлення лише як російську інформаційно-психологічну операцію. Різниця між електричними мережами і газовими велика, останні працюють у режимі постійного тиску. Але й загалом із запасами газу в нас поки що немає проблем. Коли подивитися на баланс газу в Україні, то ми видобуваємо більше, ніж споживаємо. До повномасштабного вторгнення Україна споживала 29 млрд кубів на рік. При тому, що видобували ми близько 20 млрд. Тепер Україна споживає десь 18–19 млрд кубів», — пояснив економіст Олег Пендзин.

З початку року Нафтогазу доводилося неодноразово спростовувати ще один фейк: мовляв, через зупинку транзиту зросте ціна на газ для населення.

Маніпуляції почалися довкола тарифу на транспортування пального. Плату з нового року справді збільшили в середньому на понад 70 копійок за кубометр газу. Однак на платіжку для побутових споживачів це ніяк не вплине, адже плату за транспортування підвищили тільки для бізнесу.

«Заспокоюємо наших клієнтів: тариф на газ залишається незмінним — 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року включно. Жодних змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається. Мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти. З огляду на численні запити щодо змін у транзиті російського газу запевняємо: це не позначиться на добробуті українських родин», — повідомила пресслужба Нафтогазу.

У 2022 році уряд запровадив мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Поки у Кабміні не повідомляли, що готові знову відпустити ціни у вільне плавання.

Поки єдине, що таки може вплинути на постачання газу для побутових споживачів — це російські обстріли. Хоча вони й раніше вже відбувалися, коли Кремль атакував ракетами та дронами український видобуток та наземну інфраструктуру підземних сховищ пального. Однак тоді це не спровокувало значних і масових проблем для споживачів.

Що буде з тарифами на електроенергію

“Тариф на світло значно зросте” — це ще одна брехня, яку масово поширюють все ті ж анонімні телеграм канали. Але цей російський задум діє трохи хитріше. У брехливих повідомленнях пишуть, що кіловат електроенергії вже влітку коштуватиме майже 7 грн.

Цю цифру і дату обрали не випадково, бо приблизно 7-8 грн за кіловат — це ринкова ціна електроенергії. В уряді ще влітку оприлюднювали такі розрахунки. Що ж до дати підвищення, то останніми роками ціни на електроенергію змінювали саме з 1 червня.

Фото: Укренерго

“Наразі жодного рішення чи проєкту рішення про перегляд тарифів на електроенергію для населення не існує. Це питання взагалі не стоїть на порядку денному. Поширення неправдивих заяв щодо тарифів — це спроба ворога дестабілізувати ситуацію в Україні”, — наголосили у Міністерстві енергетики України.

Востаннє тариф для населення до 4.32 грн за кіловат збільшували влітку торік. Тоді цей процес відбувся, фактично, кулуарно. Про плани підвищення плати фахівці галузі говорили кілька місяців. Але офіційно в уряді про рішення повідомили лише у переддень до самого підвищення, що щонайменше викликало подив. Ймовірно це й дотепер дає приводи для спекуляцій на тарифній темі, скільки б у Кабміні не повторювали, що вартість світла не планують змінювати.

“Єдиний орган, який визначає ціну електроенергії для населення, це Кабінет міністрів. Не було ніяких заяв про зміну тарифів. Називати якісь цифри — це ворожіння на кавовій гущі, не більше. Нічого доброго такі повідомлення не приносять. Вони лише створюють додатковий психологічний тиск для населення”, — зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Уряд штучно стримує вартість світла для населення за рахунок механізму покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на державні енергетичні компанії. Тобто “Енергоатом” та “Укргідроенерго” із доходів покривають різницю між ринковим тарифом і тим, що сплачують побутові споживачі.

У світовій практиці ПСО — це здебільшого тимчасовий механізм. Однак його тривале застосування в країні у війні є цілком виправданим. Хоча не варто забувати, що дешевша електроенергія для населення доволі дорого обходиться державному бюджету, бо йдеться про десятки мільярдів гривень щороку. Своєю суттю механізм ПСО — це субсидія, однак поширення її на всіх споживачів, незалежно від доходів, викликає багато запитань.

До речі, підвищення тарифів на комунальні послуги не вимагають і міжнародні партнери України, які надають нам фінансову допомогу. Таких умов немає, зокрема, у оновленому восени Меморандумі з МВФ. Хоча уряд все ж зобов’язався розробити різні варіанти реформування енергетичної галузі задля зменшення заборгованості. Тому у повоєнний період Україна не уникне переходу на ринкові тарифи на енергоносії для населення.



Експорт запрацював і це не шкодить Україні

Російська пропаганда знову взялася маніпулювати темою продажу української електроенергії за кордон. Щось подібне вже відбувалося влітку торік, коли країна потерпала від суворих графіків знеструмлення. Тоді росіяни поширювали фейки про експорт електроенергії з України до Румунії. Нібито саме це й стало причиною відключення світла. Хоча графіки запроваджували лише через дії самих росіян, які практично знищили теплову генерацію України.

Фото: revistabiz.ro Станція трансформації електроенергії в Домнешті , Румунія

І якщо минулого літа ворожа пропаганда видавали цифри фізичних перетоків електроенергії за експорт, то тепер діють значно примітивніше. Мовляв, український уряд допомагає Молдові електроенергією, поки деякі регіони України підпадають під обмеження, що є цілковитою брехнею.

Ситуація в українській енергетиці з початку року стабілізувалася. Обмежень споживання поки вдається уникати, зокрема, і завдяки імпорту електроенергії.

Й справді, з початку січня Україна вже допомагала електроенергією Молдові, яка переживає енергетичну кризу. У країні зупинилася єдина теплова станція, яка раніше працювала на російського газі. Вона була найбільшим виробником електроенергії у Молдові, щоправда контролює підприємство проросійський режим у Придністров’ї.

Постачання електроенергії з України до Молдови відбуваються рідко і лише тоді, коли українська мережа має надлишок електроенергії. Тобто допомагаючи молдаванам, ми не діємо собі на шкоду.

Скажімо, 2 січня до Молдови електроенергію постачав “Енергоатом”. Відбулося це у нічні години, коли в українській мережі був мінімальний рівень споживання.