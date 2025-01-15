Юрій Гудименко про вибори в Антикорупційну раду Міноборони та що не так з українською оборонкою

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Юрій Гудименко про вибори в Антикорупційну раду Міноборони та що не так з українською оборонкою

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