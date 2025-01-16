Атака на Київ під час візиту Стармера: Зеленський пообіцяв відповідь

Падіння уламків безпілотників було зафіксовано одразу у п’яти районах Києва

Україна готується передати «привіт» Російській Федерації у відповідь на атаку ударними безпілотниками по Києву. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Зокрема, Зеленському поставили питання про реакцію на російську атаку дронами під час його переговорів з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Києві.

«Ми передамо привіт також», – відповів український лідер.

Глава нашої держави додав, що з подібними атаками Україна стикається щодня, тож треба посилити підтримку нашої країни.

Як відомо, сьогодні вдень у Києві пролунали вибухи. Ворожі дрони збили сили ППО, але падіння уламків було зафіксовано одразу у п’яти районах міста – Солом’янському, Дніпровському, Голосіївському, Дарницькому та Печерському. Обійшлося без постраждалих та суттєвих руйнувань.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 січня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув в Україну з неоголошеним візитом. Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський підпишуть у Києві договір про 100-річне партнерство, що охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика і торгівля.

Також зазначалося, що у Києві прем’єр-міністра Кіра Стармера зустрічав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Це перша поїздка прем’єр-міністра Британії до України з моменту вступу на посаду.

Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вшанували пам’ять полеглих українських захисників та захисниць.

До слова, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв’язків та зміцнення партнерства.

У межах домовленості Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та створенні зброї. Серед інших пунктів – посилення економічного й торгівельного співробітництва, а також у сфері енергетики, правосуддя, науки тощо.